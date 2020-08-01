Боец ММА "задушил" соперника, после чего напал на рефери. Видео

Боец из Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Аль-Дармаки отметился странным поведением во время турнира UAE Warriors 12 в Абу-Даби.

В певом раунде боя с узбекским бойцом Богданом Кириленко Ахмед удачно провел удушающий прием. Кириленко начал задыхаться и постучал по канвасу, арбитр Марк Годдард попытался сразу остановить поединок, но Аль-Дармаки не прекратил удушающий, несмотря на вмешательство рефери и прозвучавший гонг.

Годдард силой скинул руки Ахмеда с соперника и спас Богдана. Это не понравилось арабскому файтеру. Он дважды толкнул судью в грудь и схватил его за воротник поло. В итоге боец отпустил арбитра и на радостях от победы запрыгнул на клетку.

За подобное поведение судьи дисквалифицировали Ахмеда Аль-Дармаки, о причинах подобного поведения спортсмена не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боец смешанных единоборств (ММА) Ренат Лятифов проиграл нокаутом хорвату Карло Капуту на турнире в Ялте "Крым Rush". Не сразу поняв, что бой для него закончен, 29-летний уроженец Донецка напал на рефери. Судье Армену Ананяну пришлось применить удушающий прием, чтобы остановить украинца.