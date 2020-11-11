Боец MMA "задушил" соперника до потери сознание. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:10, 11.11.2020 Обновлено: 22:42, 11.11.2020

Израильский боец смешанных единоборств (MMA) Натан Леви добыл эффектную победу удушающим приемом на Dana White Contender Series (DWCS), завоевав контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

В поединке против американца Шахина Сантаны 29-летний представитель Израиля смог добыть досрочную победу.

В третьей пятиминутке Леви перевел бой в партер, где захватил оппонента "треугольником руками". Сантана не сдался, дав сопернику себя придушить. После того, как американский спортсмен потерял сознание, рефери остановил встречу, присудив Леви победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов добыл эффектную победу нокаутом над британцем Оли Томпсоном.

Поединок в Дубае (ОАЭ) в рамках турнира промоушена PaRus Fight Championship MMA завершился в первом раунде.

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