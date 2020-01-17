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17 января • обновлено в 16:11
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Боец ММА вогнал соперника головой в пол, оставив без сознания

1.1т
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Любительский бой в смешанных единоборствах в рамках ивента SSP Fight NIght 46 в Калифорнии закончился жестоким нокаутом уже на 18-й секунде.

В октагоне встретились два американских любителя Эмон Бейкер и Ричард Трейу, которые устроили один из самых зрелищных боев месяца.

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Оба соперника с первых секунд пошли в атаку, а затем Бейкер сделал захват, взяв соперника за пояс и, перевернув в воздухе, опрокинул его головой вниз на настил октагона. Рефери тут же дал сигнал об остановке поединка.

По информации MMAjunkie, Ричард Трейу после столь жесткого нокаута потерял сознание. Его тут же отвезли в больницу на обследование. По словам тренера победителя Чеда Джорджа, с здоровью Ричарда уже ничто не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец MMA отбил атаку соперника и отправил его в страшный нокаут.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
Место
США
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