Боец ММА устроил тренировку, используя больных коронавирусом

Максим Богданов Другие виды спорта 22:48, 19.04.2020

Сербский боец смешанных единоборств (ММА) Юсуф Хайрович устроил силовую тренировку, поднимая кровати с зараженными коронавирусом в одной из больниц города Нови-Пазар.

Спортсмен сам оказался в числе заболевших коронавирусной инфекцией и был госпитализирован. В описании к ролику говорится, что серб отлично себя чувствует и скоро победит коронавирус нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов, который живет в Луганске, рассказал, как в "ЛНР" обстоят дела с карантином из-за коронавируса.

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