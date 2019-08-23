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Боец ММА устроил дебош и задушил соседа по отелю

2.1т Читать материал на украинском

Норвежский боец смешанных единоборств (ММА) Роджер Буллман убил туриста из Великобритании Амитпала Сингха Баджаджа на отдыхе на таиландском острове Пхукет.

Норвежец шумел среди ночи в номере, расположенном по соседству с номером семьи Баджаджа. Жена Амитпала попросила того поговорить с дебоширом. Мужчина взял нож для стейка и пришел к Роджеру в номер в 4 часа утра.

Во время ссоры англичанин ударил Буллмана ножом в плечо. Тот в ответ провел удушающий прием и довел его до смерти на глазах жены, сообщает Евроспорт.

Полиция Пхукета

Полиция Пхукета

Daily Mail

Полиция Пхукета

Полиция Пхукета

Daily Mail

Покойный Амитпал Сингха Баджаджа со своей женой

Покойный Амитпал Сингха Баджаджа со своей женой

Daily Mail

Покойный Амитпал Сингха Баджаджа со своей женой

Покойный Амитпал Сингха Баджаджа со своей женой

Daily Mail

Буллману предъявлены обвинения по статье "причинение вреда, приведшего к смерти". Его отпустили под залог, но он должен оставаться в Таиланде до решения суда.

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