Главная Новости
29 сентября • обновлено в 14:04
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Боец MMA убийственным нокаутом повторил исторический рекорд - опубликовано видео

1.1т Читать материал на украинском

Американский боец смешанных единоборств Эй Джей МакКи стал автором второго самого быстрого нокаута в истории Bellator.

Это достижение было оформлено на турнире Bellator 228 в поединке против соотечественника российского происхождения Георгия Караханяна.

Боец MMA убийственным нокаутом повторил исторический рекорд - опубликовано видео

МакКи в первом раунде активно пошел в атаку после гонга. После защиты Караханяна он попал левым хуком и повалил соперника. Затем Эй Джей пошел на добивание, преодолел сопротивление ног Георгия и осыпал ударами американца русского происхождения.

В октябре 2018-го Майку Кимбелу для победы над Алексом Поттсом потребовалось всего шесть секунд. Такой же результат показал Эктор Ломбард в поединке с Джеем Силвой в 2010-м.

Новости
Знаменитый российский боец победил мощным нокаутом в Bellator

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября британский боец смешанного стиля (MMA) Рикки Уайатт одержал фантастическую победу над Янником Мезеповсом на турнире RAGED. Бой продлился всего три секунды, что стало рекордом промоушена.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Bellator" на OBOZREVATEL.

Тема
Bellator
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel