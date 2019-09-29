Американский боец смешанных единоборств Эй Джей МакКи стал автором второго самого быстрого нокаута в истории Bellator.

Это достижение было оформлено на турнире Bellator 228 в поединке против соотечественника российского происхождения Георгия Караханяна.

МакКи в первом раунде активно пошел в атаку после гонга. После защиты Караханяна он попал левым хуком и повалил соперника. Затем Эй Джей пошел на добивание, преодолел сопротивление ног Георгия и осыпал ударами американца русского происхождения.

В октябре 2018-го Майку Кимбелу для победы над Алексом Поттсом потребовалось всего шесть секунд. Такой же результат показал Эктор Ломбард в поединке с Джеем Силвой в 2010-м.

Новости Знаменитый российский боец победил мощным нокаутом в Bellator

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября британский боец смешанного стиля (MMA) Рикки Уайатт одержал фантастическую победу над Янником Мезеповсом на турнире RAGED. Бой продлился всего три секунды, что стало рекордом промоушена.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!