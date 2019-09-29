Американский боец смешанных единоборств Эй Джей МакКи стал автором второго самого быстрого нокаута в истории Bellator.
Это достижение было оформлено на турнире Bellator 228 в поединке против соотечественника российского происхождения Георгия Караханяна.
МакКи в первом раунде активно пошел в атаку после гонга. После защиты Караханяна он попал левым хуком и повалил соперника. Затем Эй Джей пошел на добивание, преодолел сопротивление ног Георгия и осыпал ударами американца русского происхождения.
В октябре 2018-го Майку Кимбелу для победы над Алексом Поттсом потребовалось всего шесть секунд. Такой же результат показал Эктор Ломбард в поединке с Джеем Силвой в 2010-м.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября британский боец смешанного стиля (MMA) Рикки Уайатт одержал фантастическую победу над Янником Мезеповсом на турнире RAGED. Бой продлился всего три секунды, что стало рекордом промоушена.
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