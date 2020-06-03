Боец MMA рассказал, как в США "на улицах психи отрываются на полную"

Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны

Российский боец смешанных единоборств ММА Вячеслав Борщев, проживающий в Сакраменто (штат Калифорния), рассказал о нынешней ситуации в США.

Вячеслав Борщев youngstars.ru

"Если честно, очень надеялся, что это опять все раздули по ТВ. Особенно, когда начал узнавать информацию, которую подавали российские СМИ. Но нет, тут реально жесткий кипиш начался. Пару ночей назад мы сидели вечером на крыльце и слышали, как доносились без конца разные выстрелы. На следующий день увидели новость, что застрелили подростка, когда разгоняли митинг в центре города. Еще постоянно тут слышны мигалки, вертолеты летают. Вчера опять громыхало, но с утра уже поспокойнее", – сказала Борщев в интервью Sport24.

По информации Борщева протестующие не трогают частные дома. Они стараются ломать монополистов, разные крупные сети и бренды, и полицейских.

"Но, на самом деле, не везде так, некоторые мирно протестуют. Но не все. Мне кажется, кто-то просто пользуется ситуацией. Каждый преследует свои цели. Кто-то мародерствует, прикрываясь протестами, а кто-то толкает политические темы. Демократы, допустим, однозначно пытаются Трампа "задушить". Тут еще надо учитывать, что в США никого насильно не удерживают в психиатрических клиниках, и многие психи просто по улицам ходят. Они что-то услышали и теперь тут бегают, прыгают, отрываются на полную", – отметил спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США и остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений.

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