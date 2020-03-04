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4 марта • обновлено в 16:53
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Боец ММА проиграл страшным нокаутом и начал биться в конвульсиях: видео 18+

1.5т
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Американский боец MMA Кливленд Маклин победил соотечественника Десмонда Мура жестоким нокаутом на турнире Titan FC 59.

Бой продлился всего минуту. Судья сразу же остановил бой после того, как Маклин засадил Мура коленом в подбородок, отправив его в тяжелейший нокаут. Последний после пропущенного удара потерял сознание, а его тело начало биться в конвульсиях.

Видео 18+

Для 30-летнего Маклина эта победа стала 12-й в карьере. Также в его пассиве семь поражений. 31-летний Мур потерпел свое пятое поражение. На его счету 6 побед. Интересно, что четыре последних боя он проиграл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный кикбоксер победил кровавым нокаутом, разломав сопернику нос.

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Автор
Денис Карпов
Тема
MMA
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