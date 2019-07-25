Боец MMA повторил невероятный трюк из "Матрицы"

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Микель Перейра разместил видео с тренировки, где ему удается сделать сальто назад, оттолкнувшись от стены.

В комментариях поклонники спортсмена отметили схожесть этого трюка с эффектной дракой в знаменитом фантастическом боевике "Матрица" .

"Совсем как Нео, только без страховки" — заметил один из подписчиков бойца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25-летний Перейра своей техникой произвел настоящий фурор на турнире Road FC в марте 2019 года.

По ходу схватки бразилец неоднократно демонстрировал нестандартную технику: крутил вертушки, исполнял лунное сальто и использовал клетку, чтобы оттолкнуться и ударить оппонента.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!