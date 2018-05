Боец MMA получил перелом, ударив соперника в пах: видеофакт

Корейский боец смешанного стиля (MMA) Сон Мин Йо получил курьезную травму на турнире TFC 18. Во время соревнований в Южной Корее он сломал палец на ноге при попытке удара между ног Ямато Нишикавы.

Боец нанес прямой удар по сопернику в область паха, но не попал. Его стопа зацепилась за шорты японского спортсмена, что привело к травме и вынудило рефери остановить бой. Нишикава одержал победу техническим нокаутом.

apparently Seung Min Yeo broke his toe while accidentally grabbing Yamato shorts

Yamato Nishikawa wins via TKO (Toe Injury) pic.twitter.com/lkqsZheSA7