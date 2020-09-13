Боец ММА получил "худший удар по орехам в истории". Видео

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Петер Станоник получил жуткую травму на турнире Bellator 245.

Инцидент произошел в бою против соотечественника Реймонда Дэниелса, когда 32-летний Станоник пытался исполнить "вертушку".

Соперник подкараулил его и поймал на противоходе, сильно попав между ног. Получивший удар боец упал и долгое время не мог ни разогнуться, ни подняться. Судьи остановили поединок, признав его несостоявшимся. В смешанных единоборствах подобные приемы запрещены.

Автор видео, разместивший ролик в сети, подписал его как "худший удар по орехам, который я когда-либо видел".

This is hands down the worst kick to the nuts I've ever seen 😳pic.twitter.com/0Jmx7PcKyO — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) September 12, 2020

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