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3 февраля • обновлено в 19:13
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Боец ММА отказался сдаваться, получил жуткий перелом и проиграл чемпионский пояс: видео 18+

1.1т
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Американский боец смешанных единоборств Пэт Сабатини получил жуткий перелом во время боя с соотечественником Джеймсом Гонсалесом на турнире CFFC 81, который проходил в Бенсалеме (США).

Сабатини защищал чемпионский пояс в полулегком весе, однако не смог продолжить поединок уже спустя 46 секунд после его начала.

Пэт Сабатини (справа)

Пэт Сабатини (справа)

USA Today

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Претендент удачно провел стартовую атаку и захватил Пэта за руку, а затем решил перейти на болевой прием. Чемпион попытался поднять соперника, а затем бросить на канвас, однако во время выполнения трюка его рука изогнулась в обратную сторону.

Внимание! Видео не для слабонервных! 18+

При этом Сабатини ни разу не показал рефери и сопернику, что он готов сдаться, а продолжал держать Гонсалеса на руке. Лишь когда бойцы разошлись в стороны, чемпион указал рефери на свою травму и тот остановил бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского бойца ММА Алексея Ефремова отправили в нокаут за полминуты.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
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