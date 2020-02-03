Боец ММА отказался сдаваться, получил жуткий перелом и проиграл чемпионский пояс: видео 18+

Американский боец смешанных единоборств Пэт Сабатини получил жуткий перелом во время боя с соотечественником Джеймсом Гонсалесом на турнире CFFC 81, который проходил в Бенсалеме (США).

Сабатини защищал чемпионский пояс в полулегком весе, однако не смог продолжить поединок уже спустя 46 секунд после его начала.

Пэт Сабатини (справа) USA Today

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Претендент удачно провел стартовую атаку и захватил Пэта за руку, а затем решил перейти на болевой прием. Чемпион попытался поднять соперника, а затем бросить на канвас, однако во время выполнения трюка его рука изогнулась в обратную сторону.

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При этом Сабатини ни разу не показал рефери и сопернику, что он готов сдаться, а продолжал держать Гонсалеса на руке. Лишь когда бойцы разошлись в стороны, чемпион указал рефери на свою травму и тот остановил бой.

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