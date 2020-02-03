Боец ММА отказался сдаваться, получил жуткий перелом и проиграл чемпионский пояс: видео 18+

Американский боец смешанных единоборств Пэт Сабатини получил жуткий перелом во время боя с соотечественником Джеймсом Гонсалесом на турнире CFFC 81, который проходил в Бенсалеме (США).
Сабатини защищал чемпионский пояс в полулегком весе, однако не смог продолжить поединок уже спустя 46 секунд после его начала.
Пэт Сабатини (справа)
USA Today
Претендент удачно провел стартовую атаку и захватил Пэта за руку, а затем решил перейти на болевой прием. Чемпион попытался поднять соперника, а затем бросить на канвас, однако во время выполнения трюка его рука изогнулась в обратную сторону.
Внимание! Видео не для слабонервных! 18+
Yikes. #CFFC81 pic.twitter.com/KLwGE4ggkn— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) February 2, 2020
При этом Сабатини ни разу не показал рефери и сопернику, что он готов сдаться, а продолжал держать Гонсалеса на руке. Лишь когда бойцы разошлись в стороны, чемпион указал рефери на свою травму и тот остановил бой.
Как сообщал OBOZREVATEL, российского бойца ММА Алексея Ефремова отправили в нокаут за полминуты.
О спорте и не только – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.