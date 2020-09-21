Боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой в голову из положения лежа на турнире в РФ

Михаил Морозов Другие виды спорта 16:07, 21.09.2020 Обновлено: 16:21, 21.09.2020

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Лом-Али Нальгиев оформил зрелищный нокаут на турнире ACA 111 в поединке против соотечественника Иманали Гамзатханова.

Бой завершился досрочно за 1:19 до конца первого раунда, когда Нальгиев, находясь в положении лежа, нанес сокрушительный удар пяткой в нос своему сопернику. Гамзатханов потерял равновесие и упал на настил, после чего рефери незамедлительно остановил поединок. На официальной странице промоушена ACA в Instagram было опубликовано видео нокаута.

Для Нальгиева эта победа стала 16-й в карьере при 8 поражениях. Его соперник выиграл 11 боев и проиграл четыри.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион UFC Колби Ковингтон сломал ребра Тайрону Вудли и победил нокаутом на турнире промоушена в Лас-Вегасе.

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