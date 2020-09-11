Боец MMA нокаутировал соперника ногой в голову и получил контракт с UFC

Камерунский боец смешанных единоборств Тафон Нчукви жестко нокаутировал Эла Матавао на шоу Dana White's Contender Series 32 и получил контракт с UFC.

Как сообщает издание The Sun , поединок закончился во втором раунде, когда Нчукви нанес своему сопернику сокрушительный удар ногой в голову. После него Матавао на протяжении пяти минут не мог встать с канваса.

Глава UFC Дэйна Уайт признался, что этот нокаут "до смерти" его напугал, и тут же предложил камерунцу контракт с промоушеном.

"Этот парень напоминает мне Майка Тайсона. Он одержал четыре победы в четырех поединках, и все они были добыты нокаутом. Я пропустил первые три, но последний – один из самых жестких, которые я когда-либо видел", – заявил Уайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец ММА отвлек соперника неприличным жестом и победил брутальным нокаутом.

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