Боец ММА из Луганска: там нет ни жизни, ни работы, ни понимания будущего

Боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Слипенко рассказал о ситуации в оккупированном Луганске, из которого он переехал в Россию в 2014 году.

По словам спортсмена, ему был сложно оставить свою семью и переехать, но он ни о чём не жалеет.

"Здесь, в России у меня много возможностей и перспектив. У меня карьера идёт вверх, я встретил свою будущую жену и друзей, поэтому события того года и переезд сильно изменили мою жизнь. Конечно, мне тяжело от того, что происходит у меня дома, и тяжело осознавать, что это всё не скоро закончится. Поколение растёт, сменяется, но большая часть ребят оттуда переезжают кто куда, потому что там нет ни жизни, ни работы, ни понимания дальнейшего будущего", – приводит слова Слипенко News.ru.

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