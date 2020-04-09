Известный боец смешанных единоборств промоушна Bellator Исайя Чепмен был застрелен возле своего дома в городе Акрон, штат Огайо.

Как сообщает MMA Junkie, в 9:40 вечера по местному времени в полицию позвонили и доложили о доносящихся выстрелах. Когда они приехали на место преступления, 30-летний Чепмен лежал на улице с многочисленными огнестрельными ранениями. Его отвезли в ближайшую больницу, где и констатировали смерть.

Исайя Чепмен MyMMANews.com

Родственники бойца говорят, что он умер в перестрелке. Имя подозреваемого остается неизвестным. Он все еще находится на свободе.

Стоит отметить, что Чепмен начал свою любительскую карьеру в 2010 году, а в 2012-м перешел в профессионалы, где провел 13 боев, выиграв 9 из них и проиграв 4.

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