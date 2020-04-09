Главная Новости
9 апреля • обновлено в 17:19
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Боец MMA Исайя Чепмен был найден мертвым в США

3.1т
Читать материал на украинском

Известный боец смешанных единоборств промоушна Bellator Исайя Чепмен был застрелен возле своего дома в городе Акрон, штат Огайо.

Как сообщает MMA Junkie, в 9:40 вечера по местному времени в полицию позвонили и доложили о доносящихся выстрелах. Когда они приехали на место преступления, 30-летний Чепмен лежал на улице с многочисленными огнестрельными ранениями. Его отвезли в ближайшую больницу, где и констатировали смерть.

Исайя Чепмен

Исайя Чепмен

MyMMANews.com

Родственники бойца говорят, что он умер в перестрелке. Имя подозреваемого остается неизвестным. Он все еще находится на свободе.

Стоит отметить, что Чепмен начал свою любительскую карьеру в 2010 году, а в 2012-м перешел в профессионалы, где провел 13 боев, выиграв 9 из них и проиграв 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по MMA Виталий Пантелеев трагически умер в возрасте 27 лет.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
MMA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MAD Lions
VS
FunPlus Phoenix
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
SMASH
VS
Nordavind
Победа Nordavind
1.60 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis
1.65 Сделать ставку
NaVi
VS
fnatic
Победа fnatic
2,01 Сделать ставку
Syman
VS
Heretics
Тотал больше 2,5 карт
1.98 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 2,5 карт
1.89 Сделать ставку
Минск
VS
БАТЭ
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Шахтер Солигорск
Шахтер не проиграет и тотал меньше 2.5
1.84 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Ислочь
Победа Динамо Брест с форой (-1)
2.15 Сделать ставку