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Угонщик нарвался на бойца ММА и был "задушен"

11.6т Читать материал на украинском

Канадский боец смешанного стиля (MMA) Чед Фримен помог в задержании подозреваемого в угоне автомобиля.

Чед Фримен

Чед Фримен

topmmanews.com

42-летний Фримен обнаружил, что его автомобиль был угнан. Спустя несколько часов канадцу удалось найти машину. Подозреваемый угонщик сидел на траве рядом с транспортным средством. Фримен вступил в драку с ним и повалил его на землю. Мужчина продолжил оказывать сопротивление, и спортсмен применил удушающий прием, используя воротник соперника.

"Я решил не рисковать, поэтому начал его душить. При таком захвате, если ты шевелишься, станет только хуже", — заявил Фримен. Прибывшая на место полиция обнаружила у неизвестного два лезвия и наркотики.

Фримен известен по выступлениям в KOTC и Bellator. На его счету восемь побед и шесть поражений. Канадец обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

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Тема
MMA
Место
Канада
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