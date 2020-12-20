Боец Bellator умер загадочной смертью на 35-м году жизни

Американский боец смешанного стиля (MMA) Серджио да Силва, добывший в свое время семь побед в Bellator и Cage Fury Fighting Championships, умер в возрасте 34 лет, сообщает портал Sherdog.

Первым о смерти друга у себя в Instagram сообщил легковес UFC Джаред Гордон, однако позже ему пришлось удалить свой пост. Менеджеры да Силвы в интервью Sherdog подтвердили, что их подопечный скончался в среду вечером, однако отказались назвать причину смерти "из уважения к частной жизни его семьи".

Да Силва получил скандальную славу после того, как был осужден за ограбление банка в Квинсе, штат Нью-Йорк, в августе 2017 года. Хотя первоначально присяжные признали его виновным, он не был приговорен к тюремному заключению. По сообщению NY Post, было выдвинуто несколько обвинений в неправомерном поведении присяжных, в том числе утверждалось, что один присяжный был знаком с да Силвой перед началом дела.

Последний раз уроженец Нью-Йорка выступал в мае 2018 года на первом и единственном мероприятии CES MMA в Нью-Йорке. Там он встретился с Уолтером Смитом-Котито и выиграл дисквалификацией во втором раунде, когда Смит-Котито ударил его коленом по голове, в то время как да Силва лежал на канвасе.

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