Бодибилдер поправился до 317 кг и оказался в инвалидном кресле

Житель английского города Джарроу Марк Семан растолстел до 317 килограммов и столкнулся с риском преждевременной смерти, сообщает газета The Sun.

Мужчина в прошлом был бодибилдером и отличался здоровым и подтянутым телом.

"В юности я неоднократно сидел на диетах и соблюдал спортивный режим, чтобы похудеть, но спустя время лишние килограммы возвращались. Я ростом 198 сантиметров, так что мой нормальный вес – около 127 килограммов", – заявил англичанин.

Марк Семан ncjMedia

В 2008 году при весе в 254 килограмма Семану удалось сбросить около 50-60 килограммов.

"У меня отлично получалось. Но спустя годы вес вернулся, и я поправился до 317 килограммов", – пояснил он.

Врачи предупреждают, что Семан достиг крайней степени ожирения. Британец почти не ходит и чаще всего передвигается в инвалидном кресле.

"Я в критическом положении. Доктора говорят, что я могу умереть в любой момент. Я рискую не дотянуть до Рождества. У меня апноэ во сне, поэтому я задыхаюсь, когда сплю. Я пользуюсь аппаратом, который помогает мне дышать ночью", – поделился проблемами британец.

Для того чтобы Семана допустили до операции по уменьшению желудка, ему нужно сбросить как минимум 100 килограммов. Он уже начал придерживаться сбалансированного питания.

"Мне предстоит долгий путь, и он будет очень тяжелым", – заявил Семан.

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