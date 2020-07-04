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Бодибилдер поправился до 317 кг и оказался в инвалидном кресле

Максим Богданов
Максим Богданов
Другие виды спорта
2,3 т.
Марк Семан

Марк Семан поправился до 317 кг. The Sun

Житель английского города Джарроу Марк Семан растолстел до 317 килограммов и столкнулся с риском преждевременной смерти, сообщает газета The Sun.

Мужчина в прошлом был бодибилдером и отличался здоровым и подтянутым телом.

"В юности я неоднократно сидел на диетах и соблюдал спортивный режим, чтобы похудеть, но спустя время лишние килограммы возвращались. Я ростом 198 сантиметров, так что мой нормальный вес – около 127 килограммов", – заявил англичанин.

Марк Семан

Марк Семан ncjMedia

В 2008 году при весе в 254 килограмма Семану удалось сбросить около 50-60 килограммов.

"У меня отлично получалось. Но спустя годы вес вернулся, и я поправился до 317 килограммов", – пояснил он.

Врачи предупреждают, что Семан достиг крайней степени ожирения. Британец почти не ходит и чаще всего передвигается в инвалидном кресле.

"Я в критическом положении. Доктора говорят, что я могу умереть в любой момент. Я рискую не дотянуть до Рождества. У меня апноэ во сне, поэтому я задыхаюсь, когда сплю. Я пользуюсь аппаратом, который помогает мне дышать ночью", – поделился проблемами британец.

Для того чтобы Семана допустили до операции по уменьшению желудка, ему нужно сбросить как минимум 100 килограммов. Он уже начал придерживаться сбалансированного питания.

"Мне предстоит долгий путь, и он будет очень тяжелым", – заявил Семан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее переболевший коронавирусом медбрат-бодибилдер из Сан-Франциско Майк Шульц показал изменения своего тела.

Англия
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