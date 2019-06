Блистал Шевченко: назван хозяин Олимпиады-2026

Итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо названы хозяевами зимних Олимпийских игр 2026 года.

Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая в эти дни проходит в швейцарской Лозанне. Заявка Италии оказалась удачливее шведской (Стокгольм).

Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/v9MHpRMfLB