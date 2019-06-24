Блистал Шевченко: назван хозяин Олимпиады-2026

Итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо названы хозяевами зимних Олимпийских игр 2026 года.
Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая в эти дни проходит в швейцарской Лозанне. Заявка Италии оказалась удачливее шведской (Стокгольм).
Milano-Cortina elected as Host City for the Winter Olympic Games 2026 @MilanoCortina26 #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/v9MHpRMfLB— Olympics (@Olympics) 24 июня 2019 г.
Milan-Cortina will host the Olympic Winter Games 2026 #MilanCortina2026 #WinterOlympics @milanocortina26 pic.twitter.com/3Ch9lf3Vxe— Olympics (@Olympics) 24 июня 2019 г.
Церемония открытия ОИ-2026 пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где лучшие годы своей карьеры провел легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. В свою очередь на арене в Вероне состоится закрытие Игр.
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