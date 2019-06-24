Блистал Шевченко: назван хозяин Олимпиады-2026

Итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо названы хозяевами зимних Олимпийских игр 2026 года.

Такое решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая в эти дни проходит в швейцарской Лозанне. Заявка Италии оказалась удачливее шведской (Стокгольм).

Церемония открытия ОИ-2026 пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где лучшие годы своей карьеры провел легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. В свою очередь на арене в Вероне состоится закрытие Игр.

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