Бильярдист, у которого нет рук, поразил интернет своим мастерством

Китайский бильярдист Ли Сяоди стал настоящей звездой мировой паутины после того, как принял участие в одном из крупнейших соревнований страны. Спортсмен дошел до финала, где проиграл со счетом 6:13, но тем не менее, завоевал невероятную популярность своим мастерством и силой воли.

Видео с участием Ли собрало тысячи просмотров и сотни комментариев. Фанаты восторгаются спортсменом, который в сложнейшей жизненной ситуации не сдался, а решил бороться против судьбы и победил ее.

"Обозреватель" предлагает своим читателям самим оценить выступление этого выдающегося игрока.

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