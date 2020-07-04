Биатлонистка сборной Украины в купальнике снялась в "смелой фотосессии"

Одна из лидеров сборной Украины по биатлону Ольга Абрамова вызвала бурю комментариев в Instagram, выложив соблазнительное фото в черном белье.

31-летняя спортсменка снялась на одной из улиц Чернигова в черном купальнике и на высоких каблуках.

"Смело во второй месяц лета", – подписала кадр биатлонистка.

Instagram Ольги Абрамовой

В комментария поклонники завалили девушку комплиментами,

"Что за красотка!", "Смело не то слово", "Фига се", "Ах какая сногсшибательная", "Ого", "Ну богиня", – написали юзеры под публикацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

Напомним, что уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.