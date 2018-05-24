Безумный поступок журналистки на скачках попал в прямой эфир

Британская журналистка Хейли Мур во время прямого эфира со скачек на ипподроме Чепстоу в Уэльсе остановила лошадь.

Животное сбросило жокея и понеслось в сторону телекамер. Девушка на ходу схватила поводья и смогла остановить непарнокопытное, немного проехавшись по траве.

Мур не получила никаких травм и смогла продолжить репортаж.

"Я довольно крепкая девушка, но если честно, это было, скорее всего, глупо", – прокомментировала свой поступок Хейли, отметив, что ее братья наездники, и поэтому она знала, что делать.

Ролик с эпизодом стал настоящим хитом в сети, собрав за сутки более 600 000 просмотров.

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