"Без таблеток умру": легендарная российская спортсменка призналась в страшной болезни

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась, что последнее время страдает от страшной болезни — васкулита.

Такая болезнь провоцирует иммунопатологическое воспаление сосудов.

Ирина Слуцкая ТАСС

"Я каждый день сдавала кровь на протяжении полугода, потому что изменения в анализах грозили мне летальным исходом", — цитирует sports.ru Слуцкую.

Чтобы поддерживать свое состояние, фигуристка вынуждена постоянно употреблять таблетки.

"Каждый день до конца жизни. Если не принимать, я умру", — отмечает спортсменка.

По словам Слуцкой, благодаря своевременному лечению ее состояние находится в норме. Она также заметила, что после успешного прохождения терапии по ней писали научные работы, удивляясь тому, как с таким заболеванием можно жить.

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