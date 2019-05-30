"Без таблеток умру": легендарная российская спортсменка призналась в страшной болезни

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая призналась, что последнее время страдает от страшной болезни — васкулита.
Такая болезнь провоцирует иммунопатологическое воспаление сосудов.
Ирина Слуцкая
ТАСС
"Я каждый день сдавала кровь на протяжении полугода, потому что изменения в анализах грозили мне летальным исходом", — цитирует sports.ru Слуцкую.
Чтобы поддерживать свое состояние, фигуристка вынуждена постоянно употреблять таблетки.
"Каждый день до конца жизни. Если не принимать, я умру", — отмечает спортсменка.
По словам Слуцкой, благодаря своевременному лечению ее состояние находится в норме. Она также заметила, что после успешного прохождения терапии по ней писали научные работы, удивляясь тому, как с таким заболеванием можно жить.
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