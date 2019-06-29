Талисман сборной России на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске, вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Болельщик на видео заснял разноцветное создание, напоминающего кота. Пользователи обратили внимание на заднюю часть животного.

В ебанарии без изменений pic.twitter.com/yFVoMdfmXJ — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 28 июня 2019 г.

"Наркоманы, колобку в задницу з ветку берези вставили. Живодеры", - пишут юзеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что талисман чемпионата мира по футболу, который в 2018 прошел в России, стал объектом насмешексреди пользователей интернета. Волк по имени "Забивака" в результате онлайн-голосования в эфире программы "Вечерний Ургант" опередил кота и тигра.

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