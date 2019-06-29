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"Березка в ж*пе": извращенный талисман сборной России вызвал истерику в сети

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Талисман сборной России на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске, вызвал бурную реакцию в социальных сетях.

Болельщик на видео заснял разноцветное создание, напоминающего кота. Пользователи обратили внимание на заднюю часть животного.

"Наркоманы, колобку в задницу з ветку берези вставили. Живодеры", - пишут юзеры.

"Березка в ж*пе": извращенный талисман сборной России вызвал истерику в сети
"Березка в ж*пе": извращенный талисман сборной России вызвал истерику в сети
"Березка в ж*пе": извращенный талисман сборной России вызвал истерику в сети
"Березка в ж*пе": извращенный талисман сборной России вызвал истерику в сети
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Тема
Европейские игры 2019
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hunt andres
hunt andres
В укросетях эта истерика постоянна. Чтоеще остается великой "нации" , когда весьмир от них отвернулся:-)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да. Сеть она такая. То у неё символ сборной РФ истерику вызывает, то она заходится от хохота, сравнивая укроинский флаг с обоссаной тряпкой. То еще чего...
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, вы всем только в ж*пу заглядываете ...
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