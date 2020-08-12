Белорусского бойца MMA задержали за участие в протестах против Лукашенко

Михаил Морозов Другие виды спорта 17:08, 12.08.2020 Обновлено: 17:15, 12.08.2020

Белорусского бойца смешанных единоборств Алексея Кудина задержали в ходе митингов против президента страны Александра Лукашенко в городе Молодечно.

"В интернете поступила информация , что в Молодечно задержали белорусского спортсмена Алексея Кудина. К нам приходят сообщения, что Алексей сломал челюсть сотруднику и находится в изоляторе", – написано на Instagram-странице "Файт Ньюс".

Алексея Кудина предположительно задержали и побили за участие в протестах
Instagram "Файт Ньюс"

На эту информацию отреагировала жена бойца Татьяна, которая зашла на его страницу в социальной сети и сообщила, что его задержали и побили.

"Это супруга Алексея, Татьяна. Никому и ничего он не сломал. Алексея задержали и побили", – написала она в комментариях под публикацией.

Жена Алексея Кудина прокомментировала информацию о задержании мужа
Instagram "Файт Ньюс"

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