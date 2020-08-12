Белорусского бойца MMA задержали за участие в протестах против Лукашенко
Белорусского бойца смешанных единоборств Алексея Кудина задержали в ходе митингов против президента страны Александра Лукашенко в городе Молодечно.
"В интернете поступила информация , что в Молодечно задержали белорусского спортсмена Алексея Кудина. К нам приходят сообщения, что Алексей сломал челюсть сотруднику и находится в изоляторе", – написано на Instagram-странице "Файт Ньюс".
На эту информацию отреагировала жена бойца Татьяна, которая зашла на его страницу в социальной сети и сообщила, что его задержали и побили.
"Это супруга Алексея, Татьяна. Никому и ничего он не сломал. Алексея задержали и побили", – написала она в комментариях под публикацией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.