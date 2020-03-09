Белодед выиграла "Спортивный Оскар-2019": все результаты церемонии

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед была признана лучшей спортсменкой 2019 года в Украине.
19-летняя Белодед победила в соответствующей номинации в церемонии "Герои спортивного года-2019", опередив легкоатлетку Ярославу Магучих и фехтовальщицу Ольгу Харлан.
Дарья Белодед
IJF
Дарья в прошедшем году во второй раз подряд выиграла мировое первенство и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо. Кроме того, украинка выиграла II Европейские игры, который проходили в Минске.
В то же время наставники дзюдоистки Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид были названы лучшими тренерами года.
Полностью список победителей "Спортивного Оскара-2019" выглядит так:
Спортсмен года – Жан Беленюк (греко-римская борьба)
Жан Беленюк
НОК Украины
Спортсменка года – Дарья Белодед (дзюдо)
Тренер года – тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед (дзюдо)
Сенсация года – Дмитрий Пидручный (биатлон)
Дмитрий Пидручный
НОК Украины
Сборная команда года - мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря
Лучшая команда в игровых видах спорта – юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет
Олимпийская надежда Украины – Ярослава Магучих (легкая атлетика)
Ярослава Магучих
НОК Украины
Восходящая звезда – Алексей Середа (прыжки в воду)
Сильные духом – Марина Поддубная (плавания среди спортсменов с нарушениями зрения)
Вместе с олимпийцами – Алексей Бычков (пауэрлифтинг)
Народный выбор – Ольга Харлан (фехтование)
Ольга Харлан
НОК Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, о Дарье Белодед был снят документальный фильм, премьера которого пройдет 25 марта.
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