Белодед выиграла "Спортивный Оскар-2019": все результаты церемонии

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед была признана лучшей спортсменкой 2019 года в Украине.

19-летняя Белодед победила в соответствующей номинации в церемонии "Герои спортивного года-2019", опередив легкоатлетку Ярославу Магучих и фехтовальщицу Ольгу Харлан.

Дарья Белодед IJF

Дарья в прошедшем году во второй раз подряд выиграла мировое первенство и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо. Кроме того, украинка выиграла II Европейские игры, который проходили в Минске.

В то же время наставники дзюдоистки Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид были названы лучшими тренерами года.

Полностью список победителей "Спортивного Оскара-2019" выглядит так:

Спортсмен года – Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Жан Беленюк НОК Украины

Спортсменка года – Дарья Белодед (дзюдо)

Тренер года – тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед (дзюдо)

Сенсация года – Дмитрий Пидручный (биатлон)

Дмитрий Пидручный НОК Украины

Сборная команда года - мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря

Лучшая команда в игровых видах спорта – юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет

Олимпийская надежда Украины – Ярослава Магучих (легкая атлетика)

Ярослава Магучих НОК Украины

Восходящая звезда – Алексей Середа (прыжки в воду)

Сильные духом – Марина Поддубная (плавания среди спортсменов с нарушениями зрения)

Вместе с олимпийцами – Алексей Бычков (пауэрлифтинг)

Народный выбор – Ольга Харлан (фехтование)

Ольга Харлан НОК Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, о Дарье Белодед был снят документальный фильм, премьера которого пройдет 25 марта.

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