Белодед провела "бой года" против чемпионки Европы по вольной борьбе

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед на сборах в Коблево приняла участие в шуточном поединке против чемпионки Европы 2019 года, призёрки чемпионатов мира и Европы Оксаны Ливач.

Украинки вышли на татами и под бурные эмоции тренеров провели импровизированный бой, который официальный Facebook НОК Украины назвал "боем года". В итоге победила дружба.

Facebook НОК

"Была возможность потренироваться вместе со сборной по дзюдо. Спасибо за настроение, позитив, спарринги, тренировки и кимоно, где могла по-настоящему почувствовать, что такое дзюдо. Сначала у меня была мысль что это два единоборства, которые очень похожи между собой, но когда надела кимоно поняла, что это совсем другие чувства", – прокомментировала поединок 23-летняя Ливач.

Instagram Оксаны Ливач

Напомним, что осенью прошлого года Ливач стала бронзовой призеркой на чемпионате мира по борьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Белодед была признана лучшей спортсменкой 2019 года в Украине