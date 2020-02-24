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24 февраля • обновлено в 20:49
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Bellator 239: украинский боец ММА добыл 23-ю победу подряд – видео боя

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Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов добыл свою 23-ю победу подряд в профессиональной карьере.

Очередной успех пришел к нашему соотечественнику на турнире Bellator 239 в американском Такервилле, где Ярослав единогласным решением судей прошел местного бойца Эда Рута – 29:28, 29:28, 29:28.

Амосов, которого за отсутствие поражений уже прозвали "Украинский Хабиб", на протяжение практически всего боя владел инициативой. Он раз за разом доставал соперника джебом, а также успешно проводил проходы в ноги Рута.

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Главной составляющей победы украинца стала работа на ногах. Именно благодаря скорости Ярослав сумел перебороть оппонента и убедить судей в своем превосходстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец ММА Тимур Нагибин получил перелом позвоночника в финале турнира в Екатеринбурге

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Bellator MMA
Персона
Ярослав Амосов
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1.83 Сделать ставку
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