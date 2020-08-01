Беленюк с последствиями проверил растяжку Терлюги. Видео

Прославленный украинский борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк попал в забавную ситуацию, когда попытался проверить растяжку многократной чемпионки и призерки чемпионата Европы по каратэ Анжелики Терлюги.

Украинка должна была сбить рулон туалетной бумаги с головы борца и удачно справилась с этой задачей, однако последствия этого удара стали плачевными для одной из фоторамок.

От удара рулон отлетел в стеллаж, где располагались фотографии Беленюка, и сбил рамку, которая упав на пол, разбилась на мелкие осколки.

"На счастье!" - прокомментировал эпизод Жан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Терлюга порадовала подписчиков снимком в розовом купальнике на фоне заката. Подписчики спортсменки не смогли сдержать эмоции и засыпали ее комплиментами в комментариях под постом в Instagram.