Беленюк эффектно показал, почему выступает за Украину

Украинский борец Жан Беленюк не смог спокойно прогуляться по Крещатику, так как болельщики его узнавали и постоянно просили вместе сфотографироваться. Эффектное видео спортсмен разместил у себя в Instagram.

"Это видео для всех тех (а их немало), кто мне задаёт вопрос: "Почему до сих пор выступаешь за Украину, ведь у тебя наверняка масса предложений от других стран!?" Признание - самая лучшая награда! Тем более признание у себя на Родине;) тем более при жизни", - подписал ролик Жан.

Ранее появилось видео, как Ломаченко схватил Беленюка и кинул прогибом.