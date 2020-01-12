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12 января • обновлено в 11:38
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Бейсболист ударил соперника битой, спровоцировав массовое побоище

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Венесуэльский бейсболист Алекс Ромеро ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку во время матча Профессиональной лиги страны.

Питчер Ангел Несбитт едва не задел Ромеро мячом, из-за чего венесуэлец начал бить стоящего рядом кэтчера Габриэля Лино.

К потасовке присоединились игроки обеих команд. По информации The Sun, случившееся стало результатом конфликта, который нарастал на протяжении всего матча. В результате шестеро спортсменов были удалены с поля.

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Автор
Максим Богданов
Тема
бейсбол
Место
Венесуэла
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