Венесуэльский бейсболист Алекс Ромеро ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку во время матча Профессиональной лиги страны.

Питчер Ангел Несбитт едва не задел Ромеро мячом, из-за чего венесуэлец начал бить стоящего рядом кэтчера Габриэля Лино.

К потасовке присоединились игроки обеих команд. По информации The Sun, случившееся стало результатом конфликта, который нарастал на протяжении всего матча. В результате шестеро спортсменов были удалены с поля.

Как сообщал OBOZREVATEL, двухлетняя девочка получила тяжелую травму головы во время одного из матчей MLB (Главной лиги бейсбола) в США.

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