Бегун отдал свою медаль сопернику, заблудившемуся на финише. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 15:25, 27.09.2020 Обновлено: 15:28, 27.09.2020

Испанский триатлонист Диего Ментрида отдал свою бронзовую медаль сопернику, который перед самым финишем легкоатлетического этапа повернул не в ту сторону, заблудившись на маршруте.

На последних метрах дистанции Ментрида бежал четвертым за британским спортсменом Джеймсом Тиглем.

В заключительном повороте Джеймс ошибся в повороте. Ментрида, который уже успел обогнать британца, остановился, подождал пока тот подбежит, а затем пропустил его.

"Когда я увидел, что он сбился с пути, я просто остановился. Джеймс заслужил эту награду", - сказал на пресс-конференции Ментрида.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15-километровый забег в популярной гонке Сан-Сильвестр в бразильском Сан-Паулу завершился настоящей драмой. Бегун упустил победу за метр до финиша и не стал рекордсменом

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