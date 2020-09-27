Бегун отдал свою медаль сопернику, заблудившемуся на финише. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,1 т.
Диего Ментрида

Испанский триатлонист Диего Ментрида отдал свою бронзовую медаль сопернику, который перед самым финишем легкоатлетического этапа повернул не в ту сторону, заблудившись на маршруте.

На последних метрах дистанции Ментрида бежал четвертым за британским спортсменом Джеймсом Тиглем.

В заключительном повороте Джеймс ошибся в повороте. Ментрида, который уже успел обогнать британца, остановился, подождал пока тот подбежит, а затем пропустил его.

"Когда я увидел, что он сбился с пути, я просто остановился. Джеймс заслужил эту награду", - сказал на пресс-конференции Ментрида.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15-километровый забег в популярной гонке Сан-Сильвестр в бразильском Сан-Паулу завершился настоящей драмой. Бегун упустил победу за метр до финиша и не стал рекордсменом