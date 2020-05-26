Базу "Новогорск" с сотней российских спортсменов заразили COVID-19: появились подробности

Максим Богданов Другие виды спорта 18:10, 26.05.2020 Обновлено: 18:23, 26.05.2020

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал об обстоятельствах заражения коронавирусом спортсменов на закрытой базе "Новогорск" в подмосковных Химках.

Сборная России по спортивной гимнастике проходила сбор на базе "Новогорск". 2 апреля стало известно, что двое из них сдали положительный тест на коронавирус. Ими оказались гимнаст Сергей Найдин и главный тренер сборной Андрей Родионенко.

База "Новгорск"

Далалоян заявил, что ему до сих пор непонятно, где спортсмены могли заразиться COVID-19. По его словам, после случившегося атлетов с отрицательными результатами переселили в отдельную часть базы.

"Предполагалось, что нас закроют на две недели без тренировок, распределят на группы, и вот этими пятерками мы должны были ходить питаться, гулять не дальше 50 метров от отеля", — цитирует гимнаста ТАСС.

В итоге спортсменов отправили домой для соблюдения карантина.

"Проходит буквально несколько часов - нас опять обзванивают доктора и говорят, что завтра нас всех отпускают по домам, и у нас просто будет 14-дневный карантин, так как мы контактировали с заболевшими", – подытожил Далалоян.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский тренер Антон Кадушин, контактировавший с украинцем Александром Усиком после отмены лицензионного олимпийского турнира по боксу в Лондоне, заразился коронавирусом.

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