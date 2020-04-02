В учебно-тренировочном центре "Новогорск", в котором на карантине были закрыты 122 российских спортсмена, зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

"Новогорск" на карантине

"Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике", — цитирует РБК заслуженного тренера по художественной гимнастике Ирину Винер.

Винер поведала, что ее гимнастки жили на базе в Химках уже давно. "У нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате "Озеро Круглое", они не сдавали анализы", — сказала тренер. Тренер заявила, что команда по художественной гимнастике останется в "Новогорске", пока не закончится карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский тренер Антон Кадушин, контактировавший с украинцем Александром Усиком после отмены лицензионного олимпийского турнира по боксу в Лондоне, заразился коронавирусом.

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