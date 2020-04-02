Главная Новости
2 апреля • обновлено в 20:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Базу "Новогорск" с сотней российских спортсменов заразили коронавирусом

2.3т
Читать материал на украинском

В учебно-тренировочном центре "Новогорск", в котором на карантине были закрыты 122 российских спортсмена, зафиксировано два случая заражения коронавирусом.

"Новогорск" на карантине

"Новогорск" на карантине

"Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике", — цитирует РБК заслуженного тренера по художественной гимнастике Ирину Винер.

Винер поведала, что ее гимнастки жили на базе в Химках уже давно. "У нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате "Озеро Круглое", они не сдавали анализы", — сказала тренер. Тренер заявила, что команда по художественной гимнастике останется в "Новогорске", пока не закончится карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский тренер Антон Кадушин, контактировавший с украинцем Александром Усиком после отмены лицензионного олимпийского турнира по боксу в Лондоне, заразился коронавирусом.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Apeks
VS
Tricked
Победа Tricked
1.65 Сделать ставку
FATE
VS
Unique
Победа Unique
2,05 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
MIBR
Победа MIBR с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку
MAD Lions
VS
c0ntact
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Salamander
Победа Salamander
2,15 Сделать ставку
Chaos
VS
FunPlus Phoenix
Победа Chaos
1.97 Сделать ставку
FURIA
VS
Swole Patrol
Победа Swole Patrol с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Espada
VS
SKADE
Победа Espada
1.75 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
OG
Победа OG c форой в -1,5 карты
2,42 Сделать ставку
Сезон УПЛ 2019/20 не будет доигран, а места в таблице будут распределены голосованием клубов до 1.09.2020
1.25 Сделать ставку