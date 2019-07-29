"Бандитка": украинская чемпионка кардинально сменила имидж и вызвала переполох в сети

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан решилась на экстравагантный шаг после победы на чемпионате мира-2019 в Будапеште. Знаменитая спортсменка перекрасила волосы в розовый цвет.

Как сообщила Ольга на своей странице в Instgram, смена имиджа - это своеобразный вызов самой себе.

"Душа требует перемен. Ну, а вообще это был вызов самой себе. Если быть медали на ЧМ 2019, значит быть и розовым волосам. А какие вы бросаете себе вызовы?", - подписала свое фото Харлан.

Фанаты явно не ожидали увидеть свою любимицу в новом образе, однако большинство оценили перемены положительно. "Чемпионка может позволить себе все", "Супер. Молодец, очень-очень красиво", "Лайк и респект", "Бандитка", - комментируют пользователи.

Напомним, в Будапеште украинка в яркой манере добыла свою четвертую индивидуальную победу на чемпионатах мира, заколов в финальной битве россиянку Великую.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая стильная спортсменка Украины.

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