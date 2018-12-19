''Бабло и телки'': спортивный чиновник из Беларуси случайно раскрыл ''главную гостайну''

На совещании по развитию летних видов спорта в Беларуси неизвестный чиновник во время выступления президента Александра Лукашенко показал, о чем на самом деле волнуются служащие.

В кадр телетрансляции попал текст, который писал чиновник. В частности, кроме слов из речи Лукашенко, автор написал то, что его волнует больше всего.

"Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте — тратьте. <…> Ответишь персонально. В ближайшее время поможем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на задне… — написал политик на листе.

В соцсетях это видео вызвало бурное обсуждение. Юзеры шутят, что оператор случайно раскрыл "главную государственную тайну страны" и переживают за его судьбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший футболист России Артем Дзюба возмутил белорусов высказыванием о "братских народах".