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''Бабло и телки'': спортивный чиновник из Беларуси случайно раскрыл ''главную гостайну''

3.1тЧитать материал на украинском

На совещании по развитию летних видов спорта в Беларуси неизвестный чиновник во время выступления президента Александра Лукашенко показал, о чем на самом деле волнуются служащие.

В кадр телетрансляции попал текст, который писал чиновник. В частности, кроме слов из речи Лукашенко, автор написал то, что его волнует больше всего.

"Будем много платить за результат. Сами зарабатывайте — тратьте. <…> Ответишь персонально. В ближайшее время поможем. Ответишь. Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на задне… — написал политик на листе.

''Бабло и телки'': спортивный чиновник из Беларуси случайно раскрыл ''главную гостайну''

В соцсетях это видео вызвало бурное обсуждение. Юзеры шутят, что оператор случайно раскрыл "главную государственную тайну страны" и переживают за его судьбу.

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Место
БеларусьМинск
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