Главная Новости
3 декабря • обновлено в 20:09
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Автомобиль проломил стену и въехал в гандбольный матч - видеофакт

1.2т
Читать материал на украинском

Автомобиль въехал в стену спортзала, в котором в это время проходил поединок молодежного чемпионата Швеции по гандболу.

Как сообщает местное издание Expressen, 29-летний водитель получил повреждения и был доставлен в больницу. Мужчину арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде и халатности на дороге.

На видео видно, как раздается грохот, а затем спортсмены и фанаты в панике бегут с трибун, опасаясь того, что машина может быть заминирована и это теракт.

Новости
"Косил, как кегли": обезумевшему футболисту, сбившему 11 детей, грозит тюрьма

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре бывший российский футболист Виталий Бут, ставший депутатом городской думы Новороссийска от партии Единая Россия, сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Гандбол" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Гандбол
Место
Швеция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги