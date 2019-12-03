Автомобиль проломил стену и въехал в гандбольный матч - видеофакт

Автомобиль въехал в стену спортзала, в котором в это время проходил поединок молодежного чемпионата Швеции по гандболу.

Как сообщает местное издание Expressen, 29-летний водитель получил повреждения и был доставлен в больницу. Мужчину арестовали по подозрению в вождении в нетрезвом виде и халатности на дороге.

На видео видно, как раздается грохот, а затем спортсмены и фанаты в панике бегут с трибун, опасаясь того, что машина может быть заминирована и это теракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре бывший российский футболист Виталий Бут, ставший депутатом городской думы Новороссийска от партии Единая Россия, сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!