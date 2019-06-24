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Артем Дмитрук и Алексей Леонов установят рекорд Украины

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Спортсмен Артем Дмитрук и активист Алексей Леонов намерены установить два новых рекорда Украины в подъеме со штангой на плечах.

Мероприятие состоится 28 июня на Потемкинской лестнице в Одессе. Начало в 8:30.

Об этом стало известно из видеообращения, опубликованного на официальной странице активиста Алексея Леонова. "28 июня подъем по Потемкинской лестнице со штангой на плечах. Установление двух рекордов, которые будет фиксировать Книга Рекордов Украины", – написал Леонов.

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Организаторы планируют привлечь более 200 участников и установить рекорд Украины по самому массовому подъему по Потемкинской лестнице и поднять более 400 тысяч килограмм.

Также спортсмен Артем Дмитрук будет устанавливать личный рекорд – подъем со штангой на спине. В арсенале спортсмена это не первый официально зарегистрированный рекорд Украины. Организаторы призвали всех желающих присоединиться к мероприятию.

Напомним, партия “Слуга народа” официально зарегистрировала кандидатов по мажоритарным округам. Алексей Леонов и Артем Дмитрук представляют 135 и 133 округи Одессы.

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Место
УкраинаОдесса
Тег
Партия "Слуга народа"
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