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5 декабря • обновлено в 14:53
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"Антироссийский сериал": премьер-министр РФ нашел заговор в допинговом скандале

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал допинговый скандал накануне 9 декабря, когда будет принято окончательное решение по санкциям в отношении РФ.

"Все, что связано с этим скандалом, напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то зачесалось, решили ещё раз посмотреть все списки, пробы, вдруг, что упустили. Подвергнуть тех, кто уже отвечал, вторичной ответственности, да ещё и в ряде случаев распространить ответственность на спортсменов без учёта их вины", – цитирует слова Медведева агентство Чемпионат.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

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Он также признал, что Россия "грешна", но посетовал и на то, что другие страны тоже не безгрешны, указав на политические мотивы в действиях международного сообщества.

"Мы должны и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. А другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего раздражает. Но почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Очевидно, что это связано с политической ситуацией", – добавил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная антидопинговая организация (WADA) обнаружила новые детали в российском скандале.

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Тема
допинговый скандал
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
За что мы все в россии обожаем премьера Медведева? – за то, что Медведев с ухмылочкой чванливо и надменно общаясь с телевизионщиками, журналистами, корреспондентами, главными редакторами медиа-изданий сливает им, как в отстойник, всякую парашу и дерьмо, мочится открыто им прямо в глаза, потыкав пальцем у себя в жопе, демонстративно возит этим пальцем у собеседников под носом, по лицу, по одежде ну, прямо как по стенкам в общественном туалете, сняв свои штаны, никого не стесняясь, гадит журналистам и телевизионщикам прямо на головы, поковырявшись в своем носу, размазывает с улыбочкой свои грязные зеленые сопли по столу, в общем, из года в год Медведев, как в помойную яму, «шмоляет» в информационное, телевизионное, интернет-медийное пространство Путинской россии весь накопившийся в Медведевской башке гнилой тухлый бред, чтобы вся россия наслаждалась, пережевывала и причмокивала от удовольствия, «вперед, жри россия!», как любят повторять Путин и Медведев.
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