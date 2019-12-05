"Антироссийский сериал": премьер-министр РФ нашел заговор в допинговом скандале

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал допинговый скандал накануне 9 декабря, когда будет принято окончательное решение по санкциям в отношении РФ.

"Все, что связано с этим скандалом, напоминает мне бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то зачесалось, решили ещё раз посмотреть все списки, пробы, вдруг, что упустили. Подвергнуть тех, кто уже отвечал, вторичной ответственности, да ещё и в ряде случаев распространить ответственность на спортсменов без учёта их вины", – цитирует слова Медведева агентство Чемпионат.

Дмитрий Медведев Шахты.SU

Он также признал, что Россия "грешна", но посетовал и на то, что другие страны тоже не безгрешны, указав на политические мотивы в действиях международного сообщества.

"Мы должны и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. А другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего раздражает. Но почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Очевидно, что это связано с политической ситуацией", – добавил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная антидопинговая организация (WADA) обнаружила новые детали в российском скандале.

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