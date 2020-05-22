Английский боец смешанных единоборств Эндрю Водсворт зарезал свою бывшую любовницу Мелиссу Бэлшоу возле ее дома на глазах у 13-летней дочери.
Как сообщает издание The Sun, 32-летняя женщина получила несовместимые с жизнью порезы и умерла на месте преступления. Ее дочь, которая стала свидетельницей нападения, вызвала полицию. Услышав крики Бэлшоу о помощи, спасать ее прибежали двое соседей. Один из них получил серьезные ранения и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице.
Эндрю Водсворт
The Scottish Sun
Водсворт предстанет перед судом по обвинениям в убийстве и покушении на убийство.
За свою карьеру боец провел четыре поединка, одержав победы в двух из них.
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