Английский боец смешанных единоборств Эндрю Водсворт зарезал свою бывшую любовницу Мелиссу Бэлшоу возле ее дома на глазах у 13-летней дочери.

Как сообщает издание The Sun, 32-летняя женщина получила несовместимые с жизнью порезы и умерла на месте преступления. Ее дочь, которая стала свидетельницей нападения, вызвала полицию. Услышав крики Бэлшоу о помощи, спасать ее прибежали двое соседей. Один из них получил серьезные ранения и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице.

Эндрю Водсворт The Scottish Sun

Водсворт предстанет перед судом по обвинениям в убийстве и покушении на убийство.

За свою карьеру боец провел четыре поединка, одержав победы в двух из них.

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