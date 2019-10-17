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17 октября • обновлено в 23:36
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В России умер двукратный призер Олимпиады

1.4т Читать материал на украинском

Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года по плаванию Андрей Смирнов скончался в возрасте 62 лет, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации плавания.

Смирнов — заслуженный мастер спорта СССР. На Олимпиаде 1976 года в Монреале он завоевал серебряную медаль в составе эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем, а также бронзовую в дисциплине комплексное плавание на 400 метров.

С 2007 года Смирнов работал заместителем директора Спортивной школы олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга.

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