Анаконда: вышел трейлер фильма об украинской дзюдоистке Белодед

На YouTube-канале Mitsubishi Motors в Украине был опубликован трейлер документального фильма "Анаконда", в котором рассказывается об украинской дзюдоистке Дарье Белодед.

"Как украинской девушке с модельной внешностью удалось получить двукратное мировое чемпионство по дзюдо? И почему после этих побед Дарью Белодед прозвали украинской анакондой? Узнаете 28 августа в 22:00", – подписано видео на официальной странице автомобильного бренда в YouTube.

Отметим, что изначально премьера фильма должна была состояться 25 марта.

Напомним, что Белодед является двукратной чемпионкой мира по дзюдо в категории до 48 кг (Баку-2018 и Токио-2019), победительницей Европейских игр в Минске в 2019 году и чемпионкой Европы-2017.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).