Американского футболиста убили во сне

Игрока в американский футбол Сенкеса Джермэйна Перри убили во сне, сообщает WTXL.

Нападение на футболиста было совершено ночью. Полиция отреагировала на сообщения о стрельбе и обнаружила раненого Перри. Спортсмен был доставлен в больницу, где позже скончался.

Прибывшие на место преступления эксперты обнаружили гильзы возле многоквартирного дома, где проживал Перри. Также они нашли следы от выстрелов на стенах, что позволяет утверждать, что стрельба велась снаружи.

17-летний Перри выступал за команду средней школы округа Брукс "Тройанс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий футболист выступающий в составе любительского клуба "Бурса Йилдирим Спор", убил своего пятилетнего сына подушкой.

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