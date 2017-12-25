Американский тяжеловес поглумился над избиением легендарного российского чемпиона: фотофакт

Американский боец смешанного стиля ММА Мэтт Митрион поглумился над легендарным россиянином Федором Емельяненко, которого он нокаутировал летом. 39-летний спортсмен назвал бой с 4-кратным чемпионом мира бесполезным, превратив поздравление с Рождеством в язвительное заявление.

"Счастливого Рождества, Америка. Это мой подарок тебе", — написал Митрион на своей странице в Instagram, опубликовав фото лежащего Емельяненко после нокаута. "Ха-ха-ха, очевидно, что это шутка, ведь я говорю, что этот бесполезный бой — мой подарок для всей моей страны", - добавил американский боец, поставив в конце хэштег "я люблю троллить вас, идиотов".

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