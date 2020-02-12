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12 февраля • обновлено в 05:12
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Американский рестлер спрыгнул с балкона второго этажа и вырубил трех соперников: ошеломительное видео

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Известный американский рестлер Пи Джей Хоукс отметился дичайшим поступком во время одного из шоу, которое состоялось в торговом центре Луизианы.

Спортсмен решился на прыжок с балкона второго этажа, чем просто ошарашил всех зрителей.

прыжок Пи Джея Хоукса

прыжок Пи Джея Хоукса

В ринге в это время боролись сразу трое рестлеров, которые совершенно не обращали внимание на то, что происходит вокруг. Хоукс перелез через перила и, перекрестившись, спрыгнул вниз. Пи Джей приземлился точно на своих соперников, которых сбил с ног и отправил на настил ринг.

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Сотни зрителей были ошеломлены таким поступком атлета. "Как известно, ястребы летают. Они просто не сказали, что делают это со второго этажа торгового центра", – прокомментировал видео Хоукс на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, дагестанский боец смешанных единоборств сломал шею во время боя.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
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