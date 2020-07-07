Американский футболист подписал самый дорогой контракт в истории спорта

Американский футболист из команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Канзас Сити Чифс" Патрик Махоумс подписал новый контракт, который стал самым дорогим в истории спорта.

Как сообщает издание CNN, футболист, который выиграл титул самого ценного игрока НФЛ и привел "Канзас Сити" к победе в Супербоуле, подписал с командой соглашение до 2031 года. 10-летнее продление контракта обойдется "Чифс" в 450 миллионов долларов. Если учесть нынешнюю зарплату Махоумса, то в 2020-2031 годах он заработает 503 миллиона долларов. Он был выбран своей командой под десятым номером в первом раунде драфта 2017 года.

Отметим, что ранее рекорд принадлежал бейсболисту из "Лос-Анджелес Энджелс" Майку Трауту, который в марте 2019 года подписал 12-летний контракт на сумму 426,5 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым миллиардером в истории футбола.