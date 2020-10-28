Американский фанат нелепым образом поджег свой автомобиль, празднуя чемпионство. Видео

Один из фанатов американской бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс" нелепым образом поджег свой автомобиль, празднуя первое за 32 года чемпионство своих любимцев.

В Twitter-аккаунте Майка Роджерса появился ролик, на котором видно, как один из болельщиков исполнял круговой дрифт на своей тюнингованной машине, но наехал на фейерверк, в результате чего она загорелась. После этого к нему со всех сторон начали бежать люди, чтобы помочь затушить огонь.

В финальной серии Главной лиги бейсбола (МЛБ) "Доджерс" оказались сильнее команды "Тампа-Бэй Рейс", победив с общим счетом 4:2. Для клуба из Лос-Анджелеса это чемпионство стало седьмым в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время одного из матчей венесуэльский бейсболист Алекс Ромеро ударил соперника битой и спровоцировал массовую потасовку.