Американский фанат нелепым образом поджег свой автомобиль, празднуя чемпионство. Видео

Михаил Морозов Другие виды спорта 16:04, 28.10.2020 Обновлено: 16:07, 28.10.2020

Один из фанатов американской бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс" нелепым образом поджег свой автомобиль, празднуя первое за 32 года чемпионство своих любимцев.

В Twitter-аккаунте Майка Роджерса появился ролик, на котором видно, как один из болельщиков исполнял круговой дрифт на своей тюнингованной машине, но наехал на фейерверк, в результате чего она загорелась. После этого к нему со всех сторон начали бежать люди, чтобы помочь затушить огонь.

В финальной серии Главной лиги бейсбола (МЛБ) "Доджерс" оказались сильнее команды "Тампа-Бэй Рейс", победив с общим счетом 4:2. Для клуба из Лос-Анджелеса это чемпионство стало седьмым в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время одного из матчей венесуэльский бейсболист Алекс Ромеро ударил соперника битой и спровоцировал массовую потасовку.

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