Американский чемпион умер нелепой смертью в 32 года

Бывший игрок в американский футбол Митч Петрус умер в возрасте 32 лет. Причиной смерти стал солнечный удар.

Как сообщает NBC, Петрус весь день проработал на открытом воздухе. Бывший спортсмен трудился на семейном предприятии в округе Лонок, Арканзас. Температура воздуха в тот день была близка к 40 градусам Цельсия. Для данного региона также характерна высокая влажность.

Петрус известен по выступлениям за клубы Национальной футбольной лиги (НФЛ). В 2010-м году он был задрафтован "Нью-Йорк Джайентс", где он выступал с 2010 по 2012 год. После этого Петрус играл за "Нью Ингленд Пэтриотс" и "Теннесси Тайтенс". После декабря 2012-го Петрус не выступал за команды НФЛ.

Наивысшим достижением для Петруса стало завоевание Суперкубка в 2011 году. Тогда его клуб "Нью-Йорк Джайентс" переиграл "Нью Ингленд Пэтриотс" со счетом 21:17.

Новости Звезда НХЛ покончил жизнь самоубийством

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лилия Новикова, которую называли "самым сексуальным игроком в покер" в России, была найдена мертвой в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!