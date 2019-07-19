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Американский чемпион умер нелепой смертью в 32 года

2.5т Читать материал на украинском

Бывший игрок в американский футбол Митч Петрус умер в возрасте 32 лет. Причиной смерти стал солнечный удар.

Как сообщает NBC, Петрус весь день проработал на открытом воздухе. Бывший спортсмен трудился на семейном предприятии в округе Лонок, Арканзас. Температура воздуха в тот день была близка к 40 градусам Цельсия. Для данного региона также характерна высокая влажность.

Петрус известен по выступлениям за клубы Национальной футбольной лиги (НФЛ). В 2010-м году он был задрафтован "Нью-Йорк Джайентс", где он выступал с 2010 по 2012 год. После этого Петрус играл за "Нью Ингленд Пэтриотс" и "Теннесси Тайтенс". После декабря 2012-го Петрус не выступал за команды НФЛ.

Наивысшим достижением для Петруса стало завоевание Суперкубка в 2011 году. Тогда его клуб "Нью-Йорк Джайентс" переиграл "Нью Ингленд Пэтриотс" со счетом 21:17.

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Тема
американский футбол
Место
США
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